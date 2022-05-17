Кортни Кардашьян вышла замуж за Трэвиса Баркера и показала фото со свадьбы

15 мая звезда реалити и мать троих детей - Кортни Кардашьян – вышла замуж за музыканта Трэвиса Баркера. Снимками со свадьбы она поделилась в своем блоге в Instagram.

Их свадьба прошла скромно в Санта-Барбаре на прошедших выходных. Кортни опубликовала серию свадебных снимков для своих подписчиков, а под фото написала: "Пока смерть не разлучит нас".

На одном из фото Кардашьян в белом мини-платье и черных остроносых туфлях спускается по ступеням часовни, держась за руки со своим новым мужем Трэвисом. Жених был одет во все черное и традиционно был в солнцезащитных очках.

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Также на другом фото молодожены запечатлены с бабушкой Кортни по линии матери - Мэри Джо Кэмпбелл, и отцом Баркера - Рэнди. Отпраздновали свадьбу в одном из ресторанов в Монтесито. Сестер Кортни – Ким и Хлое, а также сводных сестер – Кендалл и Кайли Дженнер – на празднике замечено не было, как и детей Кортни. Возможно, пара решила сделать очень камерный праздник, а больше гостей будет приглашено на их пышную свадьбу, которая состоится позже в Италии.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Фото: Associated Press

Напомним, Кортни и Трэвис обручились в октябре 2021 года.

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