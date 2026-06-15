Кортни Кокс показала редкое фото со своей 22-летней дочерью

Кортни Кокс / © Associated Press

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61-летняя американская актриса, продюсер и режиссер, широко известная всем по роли Моники Геллер в культовом комедийном сериале «Друзья» — Кортни Кокс — поделилась в своем Instagram фото со своей дочерью Коко Райли, которой 13 июня исполнилось 22 года.

Кортни Кокс с дочерью / © Instagram Кортни Кокс

Мама и дочь позируют в обнимку. «С днем ​​рождения, Ко! Ты такой мудрый человек. Самый веселый человек, которого я знаю, и мой учитель жизни. Я тебя люблю», — написала Кортни под фото. А также поделилась архивным фото, на котором ее дочери примерно 6 лет.

Кортни Кокс с дочерью / © Instagram Кортни Кокс

Отметим, отец Коко — актер Дэвид Аркетт, с которым Кортни рассталась в 2010-м. Интересно, что ее крестной мамой является актриса Дженнифер Энистон. Кокс забеременела Коко, когда снимался последний сезон «Друзей».

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Кортни Кокс с дочерью / © Associated Press

Ранее, напомним, Джулия Робертс показала редкое архивное фото своих детей-близнецов.

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