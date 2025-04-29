Косметика подвела: крем для загара испортил платье Блейк Лайвли просто на красной дорожке

Блейк Лайвли с мужем / © Associated Press

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Голливудская звезда Блейк Лайвли выбрала для премьерного показа фильма «Еще одна простая просьба» красивое платье от бренда Tamara Ralph из коллекции весна-лето 2025. Этот наряд был выполнен в нежном бирюзовом оттенке и имел необычный дизайн, ведь в верхней части украшен узором крест-накрест.

Однако если ее наряд выглядел очаровательно, то вот косметика ее подвела. Дело в том, что крем для загара, который актриса нанесла на тело, испачкал ее красивое платье в области подмышек.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Заметила Блейк этот небольшой конфуз или нет — неизвестно, ведь весь вечер с ее лица не сходила улыбка. Тем более что в тот день с ней была потрясающая группа поддержки — ее муж, а также мама и две ее старшие сестры.

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Блейк с мамой и сестрами / © Associated Press

Блейк с мужем / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Associated Press