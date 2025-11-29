ТСН в социальных сетях

Костюм из культовой комедии "Эльф" продадут на аукционе: что известно о забавном наряде

Желающими получить этот наряд в свою коллекцию придется выложить кругленькую сумму.

Юлия Каранковская
Костюм из фильма 2003 года «Эльф»

Костюм из фильма 2003 года «Эльф» / © Associated Press

Если вы поклонник рождественских фильмов, то вероятно смотрели комедию 2003 года под названием «Эльф», главную роль в которой сыграл Уилл Феррелл (а если не смотрели, то однозначно стоит, ведь это уже классика!). Главной изюминкой фильма был зелено-желтый костюм эльфа, который герой по имени Бадди носил на протяжении всей картины. Это был довольно забавный наряд, ведь в нем он просто разгуливал по городу.

На следующей неделе легендарный костюм Феррелла может быть продан за 100 000–200 000 фунтов стерлингов на аукционе памятных вещей, связанных с фильмами Propstore. Аукцион пройдет с 5 по 7 декабря.

Костюм из фильма 2003 года «Эльф» / © Getty Images

Костюм из фильма 2003 года «Эльф» / © Getty Images

Костюм эльфа был созданный продюсером фильма Джоном Бергом и включал пальто зеленого цвета с закругленным подолом, белыми манжетами и воротом, а также с вышивкой в виде золотых и зеленых растений. Главный герой носил также желтые лосины, широкий ремень с пряжкой, конусообразную шляпу и забавные ботинки с загнутыми носами.

Спереди пальто застегивалось на 20 металлических крючков, а черный кожаный ремень крепился к талии с помощью маленьких кнопок.

А если вы в поисках легкого рождественского фильма на вечере, то вам может понравится наша подборка 12 фильмов из двухтысячных, поскольку они точно поднимут настроение.

