Костюм вместо платья: кто из звезд выбирает маскулинный стиль для мероприятий

В тренде сейчас расслабленные мужские фасоны и эти известные женщины показали на собственном примере, как их носить.
В последнее время знаменитости все чаще отдают предпочтение не вечерним платья или юбкам, а эффектным маскулинным костюмам. Обычно такие наряды в стиле оверсайз, сдержанных, классических и приглушенных цветов. Актрисы, певицы и инфлюэнцы сочетают их с белыми рубашками, каблуками или носят жакеты на голое тело. Также в образах звезд часто можно увидеть много аксессуаров: массивные украшения, броши или оригинальные сумки.
Брючные костюмы - отличный вариант для любого случая: красной дорожки, премьеры фильма или даже вручения кинопремии. Так что это всегда беспроигрышный вариант и знаменитые дамы, фото которых мы собрали ниже, точно об этом знают. Поэтому предлагаем взглянуть на эффектные образы, которые в последнее время можно было увидеть на светских мероприятиях.
Николь Кидман
Зои Салдана
Милена Смит
Хейли Бибер
Эль Фэннинг
Летиция Каста
Аня Рубик
Блейк Лайвли
Кейт Бланшетт
Селена Гомес
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