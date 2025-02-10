Костюм вместо платья: кто из звезд выбирает маскулинный стиль для мероприятий

В тренде сейчас расслабленные мужские фасоны и эти известные женщины показали на собственном примере, как их носить.

В последнее время знаменитости все чаще отдают предпочтение не вечерним платья или юбкам, а эффектным маскулинным костюмам. Обычно такие наряды в стиле оверсайз, сдержанных, классических и приглушенных цветов. Актрисы, певицы и инфлюэнцы сочетают их с белыми рубашками, каблуками или носят жакеты на голое тело. Также в образах звезд часто можно увидеть много аксессуаров: массивные украшения, броши или оригинальные сумки.

Брючные костюмы - отличный вариант для любого случая: красной дорожки, премьеры фильма или даже вручения кинопремии. Так что это всегда беспроигрышный вариант и знаменитые дамы, фото которых мы собрали ниже, точно об этом знают. Поэтому предлагаем взглянуть на эффектные образы, которые в последнее время можно было увидеть на светских мероприятиях.

Николь Кидман

Николь Кидман / Фото: Associated Press

Зои Салдана

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Милена Смит

Милена Смит / Фото: Getty Images

Хейли Бибер

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / Фото: Associated Press

Летиция Каста

Летиция Каста / Фото: Getty Images

Аня Рубик

Аня Рубик / Фото: Associated Press

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Селена Гомес

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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