Кожаное пальто vs объемная шуба: Синтия Эриво продемонстрировала два стильных образа, которые вы захотите повторить
38-летняя актриса показалась в двух красивых образах total black.
Синтия Эриво сейчас активно занимается промотуром фантастического приключения «Wicked: Чародейка. Часть 2», в котором она сыграла роль зеленокожей Эльфабы. Поээтому актриса часто попадает в объективы папарацци, демонстрируя свои модные эксперименты.
На этот раз Эриво появилась в Нью-Йорке сразу в двух стильных образах total black.
Сначала актриса вышла в свет в кожаном длинном пальто с эполетами и широкими лацканами, водолазке с высоким воротником и кожаной длинной юбке. Аутфит она дополнила темно-серой лакированной сумкой Bayswater Tote от Mulberry и черными туфлями на прозрачной экстремально высокой платформе и каблуках.
У Синтии был макияж с черными стрелками, серьги с бриллиантами в ушах, кольца на руках. А еще она обновила маникюр — теперь он у нее блестящий и оранжево-лавандовый.
Другой аутфит Эриво состоял из объемной мохнатой шубы, свитера с высокой горловиной и открытым животом и длинной многослойной юбки со складками и рюшами.
Актриса сочетала наряд с черной сумкой и была обута в те же туфли на прозрачных платформах. Она сделала мейкап с пышными ресницами и завершила лук роскошными украшениями с цветами.