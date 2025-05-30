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- Шоу-бизнес
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Кожаные сапоги до бедра от Saint Laurent: новый модный тренд среди известных мужчин
Этот дизайн, разработанный Ваккарелло, наделал много шума.
Обычно мужские образы для красных дорожек и глянцев остаются незамеченными, однако после того как издание GQ опубликовало новый дерзкий фотосет Брэда Питта, стало очевидно — в мире мужской моды появился новый тренд.
Актер позировал на снимке в дерзких черный сапогах-рыбака из кожи от Saint Laurent. Стоимость такой пары 4500 долларов.
Однако известный актер не единственная звезда, которая выбрала эти сапоги разработанные модельером Энтони Ваккарелло. Также эту пару до Питта носили Педро Паскаль и Александр Скарсгард, чем произвели фурор.
24 марта Паскаль появился в высоких сапогах на красной дорожке премьеры второго сезона сериала «Последние из нас» в Лос-Анджелесе.
А вот совсем недавно Скарсгард привлек к себе всеобщее внимание на красной дорожке Каннского кинофестиваля во время мировой премьеры фильма «Орлы Республики». Шведсий актер стал главным модником кинофестиваля.