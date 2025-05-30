Кожаные сапоги до бедра от Saint Laurent: новый модный тренд среди известных мужчин

Брэд Питт, Педро Паскаль и Александр Скарсгард / фото: Nathaniel Goldberg для GQ; Associated Press

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Обычно мужские образы для красных дорожек и глянцев остаются незамеченными, однако после того как издание GQ опубликовало новый дерзкий фотосет Брэда Питта, стало очевидно — в мире мужской моды появился новый тренд.

Актер позировал на снимке в дерзких черный сапогах-рыбака из кожи от Saint Laurent. Стоимость такой пары 4500 долларов.

Брэд Питт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Брэд Питт / фото: Nathaniel Goldberg для GQ

Однако известный актер не единственная звезда, которая выбрала эти сапоги разработанные модельером Энтони Ваккарелло. Также эту пару до Питта носили Педро Паскаль и Александр Скарсгард, чем произвели фурор.

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24 марта Паскаль появился в высоких сапогах на красной дорожке премьеры второго сезона сериала «Последние из нас» в Лос-Анджелесе.

Педро Паскаль / © Associated Press

А вот совсем недавно Скарсгард привлек к себе всеобщее внимание на красной дорожке Каннского кинофестиваля во время мировой премьеры фильма «Орлы Республики». Шведсий актер стал главным модником кинофестиваля.

Александр Скарсгард / © Associated Press