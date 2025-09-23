ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
79
1 мин

Кожаный тренч — ее лучшее решение: Рози Хантингтон-Уайтли посетила модный показ

Это был немного дерзкий образ уверенной в себе женщины.

Юлия Каранковская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Модель Рози Хантингтон-Уайтли затмила всех на показе Burberry во время Недели моды в Лондоне, которая проводилась в столице Великобритании с 18 по 22 сентября. Она появилась на публике в наряде, излучающем элегантность, а также роскошь.

Супермодель и бывший «ангел» Victoria’s Secret носила кожаный тренч длиной до пола, который она дополнила завязанным поясом на талии, а также массивными темными солнцезащитными очками и брюками темно-синего цвета, которые совсем немного выглядывали из подола ее верхней одежды. Немного выделялась из ансамбля обувь модели, ведь она обула темно-бордовые остроносые туфли. Волосы Рози распустила, сделала любимый легкий макияж и надела несколько лаконичных украшений.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Также показ Burberry посетила светская львица и известная модница Ники Хилтон. Она надела идеальный осенний наряд, который подойдет для многих случаев: рабочих будней, встречи с подругами или прогулки по осеннему городу — мини-юбку в сочетании стренчем, топом и плотными колготками.

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Стильные образы Рози Хантингтон-Уайтли (25 фото)

