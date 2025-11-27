Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

В Лондоне в фешенебельном отеле Claridge’s прошла вечеринка по случаю открытия рождественской елки авторства креативного директора бренда Burberry Дэниела Ли. На мероприятии собрались амбассадоры бренда, среди которых была и известная модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Модель была с ног до головы до головы одета в вещи от Burberry. В частности она сочетала желтый костюм в клетку с кожаным тренчем, а также туфлями в клетку и небольшой сумкой с короткими ручками. Макияж и прическа Рози были как всегда идеальны — волосы 38-летняя звезда уложила в легкие волны — одну из трендовых причесок этого года. Завершальним штрихом аутфита стали золотые украшения Tiffany & Co.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли — давняя поклонница бренда Burberry и регулярно также появляется на его модных показах. Во время Недели моды в Лондоне, которая проводилась в столице Великобритании с 18 по 22 сентября, он появилась на публике в наряде, излучающем элегантность, а также роскошь — темно-иснем кожаном тренче.

