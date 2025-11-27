ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Кожаный тренч — это стильно и необычно: Рози Хантингтон-Уайтли появилась на публике

Известная модель продемонстрировала новый мастер-класс по стилю.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

В Лондоне в фешенебельном отеле Claridge’s прошла вечеринка по случаю открытия рождественской елки авторства креативного директора бренда Burberry Дэниела Ли. На мероприятии собрались амбассадоры бренда, среди которых была и известная модель Рози Хантингтон-Уайтли.

Модель была с ног до головы до головы одета в вещи от Burberry. В частности она сочетала желтый костюм в клетку с кожаным тренчем, а также туфлями в клетку и небольшой сумкой с короткими ручками. Макияж и прическа Рози были как всегда идеальны — волосы 38-летняя звезда уложила в легкие волны — одну из трендовых причесок этого года. Завершальним штрихом аутфита стали золотые украшения Tiffany & Co.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли — давняя поклонница бренда Burberry и регулярно также появляется на его модных показах. Во время Недели моды в Лондоне, которая проводилась в столице Великобритании с 18 по 22 сентября, он появилась на публике в наряде, излучающем элегантность, а также роскошь — темно-иснем кожаном тренче.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie