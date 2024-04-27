Красавица, как и мама: дочь Хайди Клум посетила презентацию ювелирных украшений в смелом платье

19-летняя Лени Клум - дочь супермодели и телеведущей Хайди Клум - вышла в свет и посетила мероприятие в Нью-Йорке организованное брендом ювелирных украшений David Yurman - презентацию новой коллекции. Молодая модель надела по такому поводу черное обтягивающее однотонное платье с очень глубоким декольте и короткими рукавами.

Дополнила Лени наряд лакированными туфлями и небольшим продолговатым клатчем. Волосы она распустила и накрутила, а также избавилась от блонда - вернула себе более темный оттенок волос.

Макияж у Лени был довольно ярким, а вот украшения были золотыми и в виде жгута. Они украшали ее шею и запястья.

Лени Клум / Фото: Getty Images

Мама же Лени - Хайди Клум - недавно также вышла на красную дорожку. Известная модель в платье из денима от бренда Sonia Carrasco посетила церемонию вручения наград Fashion Trust Awards.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Также она сейчас вернулась к съемкам в шоу America's Got Talent, в котором она является одним из судей вместе с актрисой Софией Вергарой, поэтому Клум-старшую теперь часто видят по пути в студию. Одним из самых эффектных ее нарядов был костюм цвета металлик.

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