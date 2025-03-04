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Красавица с глубоким декольте: Келли Роуленд в белом платье позировала на вечеринке Vanity Fair

Красавица с глубоким декольте: Келли Роуленд в белом платье позировала на вечеринке Vanity Fair

Келли Роуленд / Фото: Associated Press

44-летняя американская певица выглядела красиво на послеоскаровской пати.

Экс-участница популярной в 90-е группы Destiny's Child – Келли Роуленд – посетила вечеринку Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз.

Келли Роуленд / © Associated Press
Келли Роуленд / Фото: Associated Press

На красной дорожке она предстала в эффектном белом платье фасона "рыбка" из весенней коллекции 2023 года бренда Stephane Rolland. Наряд имел шлейф и самое глубокое декольте на вечеринке, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.

Келли Роуленд / © Associated Press
Келли Роуленд / Фото: Associated Press

Аутфит Келли дополнила золотым клатчем-футляром, массивными золотыми и прозрачными браслетами на руках, золотыми серьгами с камнями в ушах. Аккуратная прическа каре и макияж с черными стрелками завершили лук Роуленда.

Келли Роуленд / © Associated Press
Келли Роуленд / Фото: Associated Press

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