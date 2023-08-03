Красавица в белом бикини: папарацци подловили британскую звезду реалити на пляже в Миконосе

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон – попала в объективы папарацци во время отдыха на Миконосе.

Блондинка принимала солнечные ванны и купалась в Эгейском море. Одета она была в белое бикини с металлической фурнитурой, украшенной камнями.

Меган Бартон Хенсон / Фото: Getty Images

Меган продемонстрировала стройную фигуру и пышный сексуальный бюст.

Меган Бартон Хенсон / Фото: Getty Images

Волосы знаменитость собрала в хвост и надела на лицо солнцезащитные очки.

Напомним, ранее Меган в розовом сплошном купальнике с изображением капель воды похвасталась сексуальными упругими ягодицами.

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