Красавица в белом бикини: папарацци подловили британскую звезду реалити на пляже в Миконосе

Меган Бартон Хенсон отдыхает в Греции.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон – попала в объективы папарацци во время отдыха на Миконосе.
Блондинка принимала солнечные ванны и купалась в Эгейском море. Одета она была в белое бикини с металлической фурнитурой, украшенной камнями.
Меган продемонстрировала стройную фигуру и пышный сексуальный бюст.
Волосы знаменитость собрала в хвост и надела на лицо солнцезащитные очки.
Напомним, ранее Меган в розовом сплошном купальнике с изображением капель воды похвасталась сексуальными упругими ягодицами.
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