Красавица в бежевом платье: Ева Лонгория выбрала наряд на одно плечо для церемонии

Известная актриса решила показать свое умение быть гламурной и элегантной. В этом наряде она выглядела очень хорошо.

49-летняя звезда Ева Лонгория посетила мероприятие ELLE 2024 Women in Hollywood, которое состоялось в отеле Four Seasons Hotel Los Angeles в Беверли-Хиллз.

На этом гламурном вечере она продемонстрировала много блеска и красоты благодаря своему роскошному бежевому платье от бренда Ralph Lauren.

Ее наряд был на одно плечо, имел вырез на спине, а также небольшую драпировку на талии, которая подчеркивала ее. Все платье Евы было расшито бисером.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Образ она дополнила длинными волосами, которые были немного подкручены на концах, макияжем и парой сережек с желтыми бриллиантами.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Также это светское мероприятие посетили многие другие звезды, среди которых можно было заметить Селену Гомес, Деми Мур и Джулианну Мур - все они выбрали тоже луки от Ralph Lauren, поскольку этот бренд был спонсором мероприятия.

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