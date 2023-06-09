Красавица в кокетливом образе: победительница "Холостяка-11" в цветочном мини-платье похвасталась стройными ногами

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан опубликовала в Instagram новое фото с отдыха в Турции.

Девушка в кокетливом луке сфотографировалась вечером у бассейна. На Ане было черное мини-платье с цветочным принтом, которое идеально подчеркнуло ее стройные длинные ноги. Наряд также имел пикантное декольте и рукава до локтей.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Платье Богдан дополнила бордовыми босоножками на каблуках. Прекрасным дополнением образа Анны стала ее красивая улыбка.

Напомним, в прошлый раз Анна Богдан в черном бикини со стразами и на завязках продемонстрировала стройную фигуру во время отдыха.

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