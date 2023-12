Красавица в мини-юбке: певица Мэрайя Кэри под прицелом папарацци в Нью-Йорке

54-летняя американская суперзвезда Мэрайя Кэри является обладательницей негласного статуса королевы Рождества, поскольку ежегодно ее хит All I Want For Christmas Is You приносит ей миллионы долларов и славу. Также ежегодно в преддверии праздников певица организовывает серию масштабных рождественских концертов в разных городах.

Одно из таких ее шоу состоялось в Нью-Йорке, в Мэдисон-Сквер-Гарден, поэтому Мэрайя несколько раз попадала под прицел папарацци в этом городе, когда выходила с отеля. Каждый раз она, как любительница черного цвета, была в таких луках - одном из своих любимых оттенков в повседневной одежде.

Вначале звезда продемонстрировала образ в кожаной мини-юбке и топе, которые дополнила колготками, теплыми гетрами и шубой от Chanel. На глаза она надела солнцезащитные очки, а шею украсила бриллиантовым колье.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Также Мэрайю заметили и черном трикотажном мини-платье, которое она стабилизировала с дутой курткой. В этот раз звезда собрала волосы в высокую прическу, но выбрала те же аксессуары.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

