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Красавица в розовом: Алессандра Амбросио в наряде с рюшами посетила вечеринку

Красавица в розовом: Алессандра Амбросио в наряде с рюшами посетила вечеринку

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

43-летняя звезда выбрала вещи и аксессуары в одном стиле.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио посетила гламурную рождественскую вечеринку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, которая прошла в отеле Dorchester 1 декабря в Лондоне.

На этом мероприятии она появилась с ног до головы одетая во все розовое. Алессандра сочетала кардиган с вырезами на рукавах и рюшами, с гламурной мини-юбкой, которая была полностью была украшена стразами и рюшами на подоле.

Дополнила звезда этот наряд небольшой сумкой такого же дизайна, босоножками на каблуках и розовыми кружевными носками. Свой кардиган 43-летняя звезда носила на голое тело, а также надела серьги с камнями и жемчужинами, сделала макияж и собрала волосы в хвост.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Напомним, что Амбросио вернулась к сотрудничеству с брендом Victoria's Secret и вышла на подиум во время их недавнего шоу в сногсшибательном образе - в черном кружевном боди, которое сочеталось с сетчатой юбкой и босоножками от Rene Caovilla с ремешками-пружинами.

Алессандра Амбросио / © Associated Press
Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

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