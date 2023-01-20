Красавица в свадебном платье и с оружием: появился дублированный трейлер комедии с Дженнифер Лопес в главной роли

Совсем скоро, 26 января, в украинский прокат выходит комедийная мелодрама режиссера Джейсона Мура – "Неудержимая свадьба". Главную роль в ленте сыграла непревзойденная Дженнифер Лопес, а ее киношного любимого – Джош Дюамель.

В фильме мы также увидим звезду франшизы "Американский пирог" Дженнифер Кулидж, Ленни Кравиц, Селену Тан, Соню Брагу, Чича Марина и других.

В Сети появился дублированный трейлер комедии.

В фильме главная героиня Дарси готовится к свадьбе со своим женихом Томом, уговорившим ее провести пышную свадебную церемонию на тропическом острове.

Дарси хотела спокойно отпраздновать это событие, но все же согласилась на предложение Тома. Но ее мнение изменилось после того, как семьи и друзья невест встретились вместе. Дарси поняла, что они несовместимы, и у нее возникла идея убежать с собственной свадьбы.

Когда семейные споры грозят разрушить все, свадебную церемонию срывают пираты. Они берут в заложники всех, кроме молодых, исчезнувших куда-то.

Теперь перед Дарси и Томом важная задача – прекратить споры, чтобы спасти своих родных и друзей. Но не прикончат ли возлюбленные друг друга раньше, чем спасут своих?

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