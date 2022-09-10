Красавицы на вечеринке: Хайди Клум в кожаном платье, ее дочь – в леопардовом

49-летняя модель пришла на мероприятие со своей 17-летней дочерью. Они выглядели как сестры.

Хайди Клум посетила вечеринку Harper's Bazaar Icons при поддержке Bloomingdale, состоявшейся в рамках Нью-Йоркской недели моды.

Для этого события модель выбрала эффектный аутфит. На ней было обтягивающее черное кожаное платье от Rick Owens с интересной зоной декольте и обнаженными плечами.

Гайди Клум / Фото: Associated Press

Лук она дополнила черными туфлями на шпильках и черным клатчем. Волосы Хайди уложили назад и сделали насыщенный макияж глаз с черными тенями. Уши она украсила черно-золотыми серьгами.

Компанию Клум на вечеринке составила ее дочь – 17-летняя Лени. Девушка была одета в леопардовое платье Roberto Cavalli с черной кожаной вставкой сверху и черные длинные кожаные перчатки. Талию Лени подчеркнула кожаным поясом. В руке она держала черный клатч.

Гайди и Лени Клум / Фото: Getty Images

Лени собрала волосы в хвост, сделала черные стрелки и надела на уши бриллиантовые серьги.

Хайди со своей дочерью выглядели как сестры.

Напомним, на одном из мероприятий Клум похвасталась откровенным декольте в обтягивающем платье.

Гайди Клум / Фото: Associated Press

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