Красавицы в черных бикини: Ким Кардашьян показала, как с подругой проводит время на отдыхе

Звезда реалити и мама четырех детей устроила импровизированный фотосет в отпуске.
Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха на море. Звезда реалити показала, как она проводит свой отпуск.
Ким вместе с подругой – телезвездой Оливией Пирсон – попрыгали и покупались в море. Они были одеты в черные бикини, в которых продемонстрировали сексуальные формы.
Напоминаем, Ким Кардашьян в черном купальнике похвасталась пышным бюстом.
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