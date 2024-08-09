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Красавицы в черных бикини: Ким Кардашьян показала, как с подругой проводит время на отдыхе

Красавицы в черных бикини: Ким Кардашьян показала, как с подругой проводит время на отдыхе

Красавицы в черных бикини: Ким Кардашьян показала, как с подругой проводит время на отдыхе

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити и мама четырех детей устроила импровизированный фотосет в отпуске.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram серию снимков с отдыха на море. Звезда реалити показала, как она проводит свой отпуск.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Ким вместе с подругой – телезвездой Оливией Пирсон – попрыгали и покупались в море. Они были одеты в черные бикини, в которых продемонстрировали сексуальные формы.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Напоминаем, Ким Кардашьян в черном купальнике похвасталась пышным бюстом.

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