Красавицы в черных купальниках: Ким Кардашьян показала фото с сестрами

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram совместное пляжное фото, на котором она снята вместе с сестрами – Корти и Глоэ. Звездные красотки позировали в черных купальниках во время отдыха на курорте.

Сестры Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

В посте Ким поздравила Корти с днем рождения. Вчера, 18 апреля, ей исполнилось 45 лет. Ким написала сестре теплые слова:

"С днем рождения, королева @kourtneykardash. Нет никого на этой планете, с кем я провела больше времени и имею все те же воспоминания о взрослении, чем с тобой, и я дорожу ими всеми. Мы делили комнату, друзей, автомобили, нашу общую жизнь в течение четырех десятилетий – и это самое волшебное путешествие, когда ты рядом со мной. Я люблю тебя и не могу дождаться еще 45 лет вместе! Я особенно ценю эту последнюю сестринскую поездку, где все наши дети устроили танцевальные вечеринки! Поздравляю тебя сегодня и благодарна тебе за то, что ты всегда даешь лучший совет, который только может дать сестра"

Напомним, Ким Кардашьян в питоновых купальниках сексуально позировала в промокампании новой линейки ее собственного бренда Skims.

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