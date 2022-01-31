Красавицы в купальниках: Катя Осадчая и Злата Огневич понежились в чане

Ведущая взяла у певицы интервью на горнолыжном курорте.

Катя Осадчая поехала в Буковель снимать новый сюжет для программы "Светская жизнь". Она взяла интервью у певицы и главной героини шоу "Холостячка-2" – Златы Огневич.

Катя Осадчая и Злата Огневич/Скрин

Сначали съемки происходили днем среди снежного горнолыжного курорта. Осадчая была одета в синюю куртку с поясом, белую шапку и светлые брюки. На Огневич была черная куртка, белое худи, белые штаны и белая бейсболка.

Катя Осадчая и Злата Огневич/Скрин

Затем съемки продолжились в прекрасной атмосфере релакса. Звездные красотки нежились в чане под открытым небом и разговаривали.

Катя Осадчая и Злата Огневич/Скрин

На Кате был красный сплошной купальник, а на Злате - оливковый с сексуальным декольте. Ведущая сделала себе низкий пучок, а певица – высокий.

Катя Осадчая и Злата Огневич/Скрин

Напомним, Осадчая показала фолловерам в Instagram свой эффектный аутфит со съемок нового сезона вокального шоу "Голос країни".

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