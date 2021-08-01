Красавицы в похожих флористических платьях: Оля Полякова показала новые снимки с Лазурного побережья

Артистка с дочерью и подругами примеряли одинаковые платья.

Оля Полякова выложила в Instagram снимки с отдыха во Франции, на которых она появилась с подругами и старшей дочерью Машей. Они были босиком и одеты в одинаковые платья с голубым флористическим принтом, которые прекрасно сидели на их стройных фигурах. Они грациозно позировали на Лазурном побережье. Оля не упустила возможности продемонстрировать свои стройные ноги.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Свои образы женщины дополнили посудой с таким же принтом, как на их нарядах.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

"Богини спустились с Олимпа", — подписала певица снимки.

Еще звезда продемонстрировала романтический аутфит в белом коротком платье с тонким кожаным ремешком на талии, шляпе и с цветами в руках.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Ранее Оля похвасталась сексуальными формами в изумрудном купальнике с золотистой фурнитурой.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

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