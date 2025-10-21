Красавица, как и мама: Алессандра Амбросио посетила светское мероприятие с дочерью

Алессандра Амбросио и ее дочь Аня / © Getty Images

Супермодель Алессандра Амбросио — звезда бельевого бренда Victoria’s Secret — посетила презентацию фильма «Секретный агент». Мероприятие она посетила с 17-летней дочерью Аней.

Молодая девушка становится очень похожей на свою знаменитую мать, но она редкая гостья на подобных светских мероприятиях. Аня надела на премьеру черное платье с халтером, а также туфли на платформе Gucci и дополнила образ черной сумочкой и минимальным количеством украшений. 44-летняя Алессандра же надела светлое платье с длинными рукавами, которое дополнила небольшой сумкой от Dolce & Gabbana.

Алессандра Амбросио и ее дочь Аня / © Getty Images

Также у модели есть сын Ноа, фотографии с которым она иногда публикует в соцетях.

Алессандра Амбросио и ее сын / © Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, что во время показа Victoria’s Secret, который прошол в Нью-Йорке, модель продемонстрировала на подиуме несколько роскошных нарядов и вышла с крыльями.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Алессандра Амбросио / © Associated Press