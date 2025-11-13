- Дата публикации
Красавица, как и мама: дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс вышла сольно в свет
Лаконичное платье она дополнила культовым аксессуаром, который, скорее всего, взяла у мамы.
22-летняя Керис Зета-Дуглас — дочь известной актерской пары Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс — появилась на мероприятии в Нью-Йорке. Девушка посетила благотворительный кинофестиваль, который прошел в Музее современного искусства, организованный Модным домом Chanel.
Керис унаследовала от матери изысканный вкус и любовь к красивым сумкам, ведь надела она лаконичное белое платье-бюстье, которое дополнила культовой сумкой Baguette от Fendi. Аксессуар был с короткой ручкой, пряжками и полностью декорирована пайетками.
Образ Керис также дополнила бархатным свободным жакетом с кружевными белыми манжетами. В ушах у нее сверкали бриллиантовые серьги в виде звездочек.
Вероятно сумка, с которой Керис появилась на мероприятии, принадлежит ее маме, ведь недавно Кэтрин рассказала в интервью, что у нее есть все сумки Baguette от Fendi. Она обожает эту модель аксессуара и эту же любовь к красивым вещал унаследовала ее дочь, поскольку часто одолжывает сумки и платье у матери.
«Ей очень нравится мой гардероб», — рассказала звезда. «У меня, пожалуй, самая большая коллекция сумок Fendi Baguette, и она только что нашла еще одну в доме моей мамы. У меня есть все: от джинсовой ткани до жемчуга и пайеток».