ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
978
Время на прочтение
1 мин

Красавица в белом: Сара Джессика Паркер блистала перед камерами в наряде от Dior

Актриса презентовала публике новый сезон своего сериала.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

60-летняя Сара Джессика Паркер посетила премьеру третьего сезона «И просто так…» в Париже и блистала перед фотографами в белом наряде.

Актриса решила не надевать платье, а отдала предпочтение костюму от Christian Dior из коллекции осень-зима 2022-2023. Наряд включал блузу и длинную юбку, которіе украшало кружево оттенка айвори. Образ она дополнила черным клатчем со стразами, мюлями и набором жемчужных украшений. Волосы Паркер собрала в хвост и украсила черной лентой.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Перед этим мероприятием она также посетила фотоколл в Париже, который прошел на фоне Эйфелевой башни. Актриса продемонстрировала в тот раз наряд от Vivienne Westwood, который сочетала с сапогами из змеиной кожи от Jimmy Choo.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie