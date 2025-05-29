Красавица в белом: Сара Джессика Паркер блистала перед камерами в наряде от Dior

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Реклама

60-летняя Сара Джессика Паркер посетила премьеру третьего сезона «И просто так…» в Париже и блистала перед фотографами в белом наряде.

Актриса решила не надевать платье, а отдала предпочтение костюму от Christian Dior из коллекции осень-зима 2022-2023. Наряд включал блузу и длинную юбку, которіе украшало кружево оттенка айвори. Образ она дополнила черным клатчем со стразами, мюлями и набором жемчужных украшений. Волосы Паркер собрала в хвост и украсила черной лентой.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Перед этим мероприятием она также посетила фотоколл в Париже, который прошел на фоне Эйфелевой башни. Актриса продемонстрировала в тот раз наряд от Vivienne Westwood, который сочетала с сапогами из змеиной кожи от Jimmy Choo.

Реклама

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press ​​​​​​​Мэттью Бродерик и Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Associated Press Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images Сара Джессика Паркер / © Getty Images