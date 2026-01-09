Красавица в гламурных платьях: актриса сериала "Больница Питт" очаровала образами на красной дорожке

Шабана Азиз / © Getty Images

Шабана Азиз стала всемирно известной после выхода драматического мини-сериала «Больница Питт», который в восьми сериях рассказывается о непростой смене в отделении неотложной помощи Питтсбургского травматологического медицинского центра. Сериал стал сенсацией, получил ряд наград «Эмми» и потряс драматическим и напряженным сюжетом, в котором переплетены истории пациентов и врачей. Шабана сыграла в шоу роль 20-летней студентки третьего курса медицинского факультета, родители которой также врачи.

Сериал стал настолько популярным, что его продлили на второй сезон, который презентовали в среду, 7 января, в Лос-Анджелесе. К фотографам молодая актриса вышла в изысканном и гламурном платье розового цвета от Wiederhoeft.

Шабана Азиз / © Associated Press

Второй, но не менее гламурный образ актриса продемонстрировала на вечере в честь номинантов «Золотого глобуса», организованный The Hollywood Reporter и Spotify Голливуде. Это был тоже наряд от Wiederhoeft, но длины миди, который подчеркивал фигуру.

