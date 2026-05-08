Красавица в необычном образе: актриса Диана Крюгер очаровала нарядом во время светского выхода
Актриса в очередной раз доказала, почему годами является одной из лучше всего одетых звезд Голливуда.
На престижном весеннем галаконцерте Нью-Йоркского городского балета в Линкольн-центре известная немецкая актриса Диана Крюгер привлекла много внимания своим выбором одежды.
Дело в том, что пришла она в творении британского бренда Erdem из коллекции осень-зима 2026, которое состояло из гламурного атласного топа со стразами, бантами и декольте и длинной юбки из перьев.
Актриса дополнила образ минималистичными локонами, классическими туфлями и клатчем-коробкой.
Компанию на мероприятии красавице составил ее муж Норман Ридус, который предстал перед камерами в однотонном ансамбле черного цвета.