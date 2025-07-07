Красавица в шоколадном луке: французская звезда Филиппин Леруа-Болье в платье из полосок на показе мод

Филиппин Леруа-Болье / © Getty Images

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7 июля в столице любви и моды прошел показ от кутюр Модного дома Schiaparelli. Модельер Дэниел Розбери представил публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Филиппин блистала на этом мероприятии в сногсшибательном мини-платье очень креативного дизайна. Ее наряд подчеркивал фигуру, был в шоколадном цвете и выполнен на одно плечо.

Что касается дизайна платья, то оно было сшито из множества тонких лент и на подоле имело драпировку из них. Образ актриса дополнила мюлями коричневого оттенка, золотой сумкой и украшениями, а на ее глазах были оригинальные солнцезащитные очки с зеркальными линзами.

Филиппин Леруа-Болье / © Getty Images

Также на показе блистала внучка основательницы Модного дома Эльзы Скиапарелли — 78-летняя Мариса Беренсон — выдающаяся актриса и модель. Она пришла на шоу в черном бархатном наряде с золотой вышивкой.

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Мариса Беренсон / © Getty Images