ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
372
Время на прочтение
1 мин

Красавица в шоколадном луке: французская звезда Филиппин Леруа-Болье в платье из полосок на показе мод

62-летняя французская звезда Филиппин Леруа-Болье, которую многие знают по роли в сериале «Эмили в Париже», посетила Неделю моды в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Филиппин Леруа-Болье

Филиппин Леруа-Болье / © Getty Images

7 июля в столице любви и моды прошел показ от кутюр Модного дома Schiaparelli. Модельер Дэниел Розбери представил публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Филиппин блистала на этом мероприятии в сногсшибательном мини-платье очень креативного дизайна. Ее наряд подчеркивал фигуру, был в шоколадном цвете и выполнен на одно плечо.

Что касается дизайна платья, то оно было сшито из множества тонких лент и на подоле имело драпировку из них. Образ актриса дополнила мюлями коричневого оттенка, золотой сумкой и украшениями, а на ее глазах были оригинальные солнцезащитные очки с зеркальными линзами.

Филиппин Леруа-Болье / © Getty Images

Филиппин Леруа-Болье / © Getty Images

Также на показе блистала внучка основательницы Модного дома Эльзы Скиапарелли — 78-летняя Мариса Беренсон — выдающаяся актриса и модель. Она пришла на шоу в черном бархатном наряде с золотой вышивкой.

Мариса Беренсон / © Getty Images

Мариса Беренсон / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
372
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie