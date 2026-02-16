- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Красавица в Таиланде: британская модель в бикини с пуговицами похвасталась красивой фигурой
Джессика Гейл показала пикантные снимки с отпуска в таиландском острове.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — наслаждается отдыхом на таиландском острове Пхи-Пхи. Девушка устроила на пляже горячую фотосессию, которую показала в своем Instagram.
«Поездка на острова», — подписала снимки модель.
Джессика соблазнительно позировала на сапборде в море и под скалой.
На Гейл был миниатюрный гламурный купальник цвета металлик, который на лифе был расшит пуговицами разных размеров.
Звезда реалити с разных ракурсов продемонстрировала свою стройную фигуру и похвасталась красивым загаром.
У Джесс были мокрые волосы, нежный макияж и молочный маникюр. Свой пляжный лук она завершила металлическими и жемчужными украшениями.
Напомним, ранее Джессика Гейл поделилась горячими кадрами в красном кружевном белье.