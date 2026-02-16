Красавица в Таиланде: британская модель в бикини с пуговицами похвасталась красивой фигурой

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — наслаждается отдыхом на таиландском острове Пхи-Пхи. Девушка устроила на пляже горячую фотосессию, которую показала в своем Instagram.

«Поездка на острова», — подписала снимки модель.

Джессика соблазнительно позировала на сапборде в море и под скалой.

На Гейл был миниатюрный гламурный купальник цвета металлик, который на лифе был расшит пуговицами разных размеров.

Звезда реалити с разных ракурсов продемонстрировала свою стройную фигуру и похвасталась красивым загаром.

У Джесс были мокрые волосы, нежный макияж и молочный маникюр. Свой пляжный лук она завершила металлическими и жемчужными украшениями.

Напомним, ранее Джессика Гейл поделилась горячими кадрами в красном кружевном белье.