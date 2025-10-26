Красавицы в корсетных мини: Белла Торн в компании Пэрис Хилтон отпраздновала свой день рождения

Белла Торн и Пэрис Хилтон / © Getty Images

Белла Торн по случаю своего 28-летия устроила тематическую вечеринку. Поздравить артистку пришли ее друзья, среди которых была Пэрис Хилтон.

Белла была одета в белый корсет и черное кружевное мини со шлейфом и жемчужным поясом. Наряд певица скомбинировала с черными туфлями на экстремально высоких платформах, черными носками с кружевными рюшами и белыми высокими перчатками. На шее у нее было ожерелье с жемчугом, цветами и золотым крестом. Она сделала нежный макияж и элегантную прическу, украсив ее пером.

Пэрис надела черное мини-платье с бело-черным сетчатым корсетом, черные чулки, нюдовые колготы в сетку и обула черные ботильоны на высоких каблуках. На шее у Хилтон был черный чокер с цепочками. Лук светская львица дополнила темным париком с челкой, солнцезащитными очками и бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.