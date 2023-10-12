Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Красивая блондинка: британская модель в бархатном платье похвасталась сексуальным декольте

Красивая блондинка: британская модель в бархатном платье похвасталась сексуальным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
635
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Красивая блондинка: британская модель в бархатном платье похвасталась сексуальным декольте

Меган Бартон Хенсон/Instagram

Меган Бартон Хенсон черным платьем подчеркнула пышный бюст.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Меган Бартон Хенсон – опубликовала в Instagram фото своего вечернего аутфита.

Меган Бартон Хенсон/Instagram / ©
Меган Бартон Хенсон/Instagram

На красавице было черное бархатное платье с драпировкой на животе и с сексуальным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.

Меган Бартон Хенсон/Instagram / ©
Меган Бартон Хенсон/Instagram

Меган уложила свои белокурые волосы в красивые локоны и сделала макияж с серебряными тенями и помадой бежевого оттенка.

Напомним, в прошлый раз Меган Бартон Хенсон показала фото топлес.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
635
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация