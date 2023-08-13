Красивая блондинка: британская модель в белом купальнике похвасталась сексуальными ягодицами

Арабелла Чи в экстравагантном купальнике загорала на отдыхе.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram фото с отдыха.

Красавица принимала солнечные ванны в экстравагантном белом купальнике с вырезом ниже пупка. Белый цвет прекрасно подчеркнул ее красивый и равномерный загар.

Арабелла Чи/Instagram

Чи распустила волосы и была без макияжа на лице. Шею она украсила цепочкой с подвеской.

Арабелла похвасталась на камеру своими сексуальными и упругими ягодицами, а также татуировкой в виде маленького сердца под грудью. Она выглядит очень соблазнительно.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, другая звезда "Острова любви" – Меган Бартон Хенсон похвасталась сексуальным бюстом в оранжевом бикини с голубой каемочкой и металлической фурнитурой с жемчугом.

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