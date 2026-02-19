- Дата публикации
Красивая блондинка: британская модель в красном наряде устроила фотосессию на вечернем пляже
Джессика Гейл в пикантном луке похвасталась стройной фигурой во время отдыха в Таиланде.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — опубликовала в Instagram новую серию снимков со своего отдыха на таиландском острове Пхи-Пхи.
На этот раз красавица устроила себе фотосет на вечернем пляже. Позировала она в соблазнительном красном ансамбле, который состоял из кроп-топа на завязках и с откровенным декольте и юбки макси с высоким разрезом до бедра.
Гейл продемонстрировала стройную фигуру, пышный бюст и красивый загар.
У Джесс были распущенные волосы, нежный макияж с персиковыми румянами и золотые украшения.
Напомним, Джессика Гейл ранее позировала в укороченном топе, под которым не было лифа, и черных плавках.