Шоу-бизнес
151
1 мин

Красивая блондинка: британская модель в красном наряде устроила фотосессию на вечернем пляже

Джессика Гейл в пикантном луке похвасталась стройной фигурой во время отдыха в Таиланде.

Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — опубликовала в Instagram новую серию снимков со своего отдыха на таиландском острове Пхи-Пхи.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На этот раз красавица устроила себе фотосет на вечернем пляже. Позировала она в соблазнительном красном ансамбле, который состоял из кроп-топа на завязках и с откровенным декольте и юбки макси с высоким разрезом до бедра.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл продемонстрировала стройную фигуру, пышный бюст и красивый загар.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

У Джесс были распущенные волосы, нежный макияж с персиковыми румянами и золотые украшения.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, Джессика Гейл ранее позировала в укороченном топе, под которым не было лифа, и черных плавках.

