Красивая блондинка: британская модель в красном наряде устроила фотосессию на вечернем пляже

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Хейл — опубликовала в Instagram новую серию снимков со своего отдыха на таиландском острове Пхи-Пхи.

На этот раз красавица устроила себе фотосет на вечернем пляже. Позировала она в соблазнительном красном ансамбле, который состоял из кроп-топа на завязках и с откровенным декольте и юбки макси с высоким разрезом до бедра.

Гейл продемонстрировала стройную фигуру, пышный бюст и красивый загар.

У Джесс были распущенные волосы, нежный макияж с персиковыми румянами и золотые украшения.

Напомним, Джессика Гейл ранее позировала в укороченном топе, под которым не было лифа, и черных плавках.