Красивая блондинка: модель в красном мини-платье похвасталась соблазнительным бюстом

Джессика Гейл в сексуальном луке устроила себе фотосессию.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram серию снимков своего нового сексуального образа.
Блондинка соблазнительно позировала на столе в красном кружевном мини-платье с привлекательным пышным декольте, вырезами на животе и с бантиками.
Аутфия Гейл дополнила элегантной прической с высоким пучком, макияжем с пышными ресницами, французским маникюром и украшениями от Van Cleef & Arpels.
Напомним, ранее Джессика Гейл собралась на вечеринку в длинном платье с анималистическим принтом и на тонких бретельках.
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