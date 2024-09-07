Красивая блондинка: Сиенна Миллер в черном платье с глубоким декольте появилась в Венеции

Сиенна Миллер посетила Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру короткометражного фильма Marion в сопровождении любимого Оли Грина.

Сиенна Миллер и Оли Грин / Фото: Associated Press

Там актриса появилась в черном длинном платье на бретельках и с глубоким декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную грудь. Она выглядела стройно и привлекательно.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Аутфит Сиенна дополнила черными босоножками на шпильках и черными очками. У нее была укладка с локонами, цепочка с бриллиантовой подвеской на шее и бриллиантовое кольцо на пальце.

Сиенна Миллер / Фото: Associated Press

Напомним, Сиенна Миллер на премьерном показе фильма "Горизонт: Американская сага. Часть первая" в Лос-Анджелесе предстала в нежном романтическом платье от Модного дома Chloé из круизной коллекции 2025 года.

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