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Красивая блондинка: звезда реалити в мандариновом бикини похвасталась пышной сексуальной грудью

Красивая блондинка: звезда реалити в мандариновом бикини похвасталась пышной сексуальной грудью

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
816
Время на прочтение
1 мин
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Красивая блондинка: звезда реалити в мандариновом бикини похвасталась пышной сексуальной грудью

Эмма Эрнан/Instagram

Эмма Эрнан снова порадовала подписчиков снимками в купальнике.

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан опубликовала в Instagram новые фотографии с отдыха. Позировала красавица у бассейна.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

На Эмме было миниатюрное бикини мандаринового цвета, отлично сидевшее на ее стройной фигуре. Блондинка похвасталась не только прекрасной физической формой, упругими ягодицами и длинными красивыми ногами, а и пышным сексуальным бюстом, на который просто невозможно не обратить внимание.

Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram
Эмма Эрнан/Instagram / ©
Эмма Эрнан/Instagram

Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан показала фигуру в леопардовом купальнике с лифом без бретелек, скрепленным металлическим кольцом.

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Дата публикации
Просмотры
816
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