Красивая, эффектная и с новым цветом волос: эпатажная Джулия Фокс под прицелом фотографов

Звезда подчеркнула фигуру мини-нарядом.
Американская модель Джулия Фокс, которая славится своей любовью к эпатажным нарядам, попала под прицел папарацци, когда направлялась на презентацию своего сингла Down the Drain в Нью-Йорке.
По такому поводу Фокс надела мини-платье с эффектным декольте, которое украшала шнуровка. Наряд был нежно-голубого цвета с имитацией потертости. По бокам его украшали молнии с кисточками.
Также Джулия дополнила это эффектное платье серебряными сапогами-ботфортами, которые напоминали фольгу. Образ она завершила небольшой белой сумкой и макияжем в коричневой гамме. Волосы Фокс осветлила - модель теперь блондинка.
Также на американском телевидении стартовало реалити-шоу, которое Фокс ведет со стилистом Зендеи Лоу Роучем.
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