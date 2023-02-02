Красивая и элегантная: Памелу Андерсон сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе

Актриса выбрала тотал-лук в красивом оттенке.
55-летняя звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" выглядела невероятно стильно, когда ее заметили папарацци в Лос-Анджелесе.
Знаменитая блондинка направлялась на автограф-сессию в The Grove, посвященную выходу ее мемуаров "С любовью, Памела", по которым Netflix снял документальный фильм "Памела: история любви".
Актриса была одета в наряд молочного оттенка - шелковые брюки и блузу с V-образным декольте. Дополнил ее элегантный однотонный образ классический тренч и туфли-лодочки на высоких каблуках.
Единственной выделяющейся деталью этого тотал-лука были черные солнцезащитные очки. Волосы она распустила и уложила в объемную прическу, а на лице у Андерсон был лаконичный макияж с нюдовой помадой.
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