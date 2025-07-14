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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
353
Время на прочтение
1 мин

Красивая и счастливая: беременная Рианна вышла на красную дорожку с сыновьями

Рианна, которая сейчас беременна своим третьим ребенком, посетила премьеру фильма «Смурфики» в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Рианна с детьми

Рианна с детьми / © Associated Press

На мероприятие она пришла, поскольку в англоязычной версии фильма озвучила один из главных персонажей — Смурфетку.

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

На фотоколл детского фильма Рианна вышла со своими сыновьями от рэпера A$AP Rocky — трехлетним Ризом и его двухлетним брата Риотом. Малыши то и делали, что сидели на руках у мамы, пока их фотографировали вместе.

Рианна с сыном / © Associated Press

Рианна с сыном / © Associated Press

Рианна с сыном / © Associated Press

Рианна с сыном / © Associated Press

Рианна и A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Ателастон Майерс) состоят в отношениях с 2021 года. О том, что пара ждет третьего ребенка, стало известно в начале мая — Рианна с подчеркнутым животом появилась на Met Gala 2025.

В этот раз звезда вышла на публику в платье шоколадного цвета от Saint Laurent осень-зима 2025 прет-а-порте. Ее наряд включал платье с тонкими бретельками, кружевным декольте и пышной юбкой, которое также украшал большой бант зеленого цвета. Также звезда надела кожаную куртку, сделала высокую прическу и добавила к образу серьги с бриллиантами.

Рианна / © Associated Press

Рианна / © Associated Press

А вот Риз и Риот были в образах от Dior.

Рианна с детьми / © Associated Press

Рианна с детьми / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
353
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