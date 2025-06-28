Красивая и счастливая: Лорен Санчес появилась на публике на следующий день после роскошной свадьбы

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

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28 июня Джеффа Безоса и его жену Лорен Санчес Безос подловили фотографы, когда пара покидала свой отель в Венеции. Они были в прекрасном настроении: много улыбались и Лорен, увидев фотографов, мило всем махала руками.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Супруги были одеты лаконично и по-летнему. Лорен выбрала черное мини-платье с открытыми плечами и большой рюшей, которое дополнила соломенной шляпой с черной лентой и сумкой Hermès Kelly из кожи.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Новоиспеченная жена миллиардера также сделала красивую укладку, макияж, надела очки Saint Laurent. Джефф Безос носил футболку цвета латте и стильные солнцезащитные очки.

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Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

В таких образах пара посетила ресторан Harry’s Bar в Венеции, но отправилась к нему на водном такси.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Пару сфотографировали и у ресторана. Лорен подчеркнула ноги лаконичными черными мюлями.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Напомним, что бюджет их трехдневного праздника в Венеции, по данным инсайдеров, составил около 55 миллионов долларов. Невеста блистала перед почти 200 VIP-гостями на острове Сан-Джорджо-Маджоре в свадебном платье от Dolce & Gabbana, в бриллиантах и фате.

Джефф Безос и Лорен Санчес / фото: instagram.com/laurensanchezbezos

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images Лорен Санчес / © Associated Press Лорен Санчес / © Getty Images