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- Шоу-бизнес
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Красивая и счастливая: Лорен Санчес появилась на публике на следующий день после роскошной свадьбы
Рассматриваем первые фотографии пары после их роскошной свадьбы.
28 июня Джеффа Безоса и его жену Лорен Санчес Безос подловили фотографы, когда пара покидала свой отель в Венеции. Они были в прекрасном настроении: много улыбались и Лорен, увидев фотографов, мило всем махала руками.
Супруги были одеты лаконично и по-летнему. Лорен выбрала черное мини-платье с открытыми плечами и большой рюшей, которое дополнила соломенной шляпой с черной лентой и сумкой Hermès Kelly из кожи.
Новоиспеченная жена миллиардера также сделала красивую укладку, макияж, надела очки Saint Laurent. Джефф Безос носил футболку цвета латте и стильные солнцезащитные очки.
В таких образах пара посетила ресторан Harry’s Bar в Венеции, но отправилась к нему на водном такси.
Пару сфотографировали и у ресторана. Лорен подчеркнула ноги лаконичными черными мюлями.
Напомним, что бюджет их трехдневного праздника в Венеции, по данным инсайдеров, составил около 55 миллионов долларов. Невеста блистала перед почти 200 VIP-гостями на острове Сан-Джорджо-Маджоре в свадебном платье от Dolce & Gabbana, в бриллиантах и фате.