Красивая и сексуальная: Кайли Миноуг примерила эффектное платье от украинского бренда FROLOV

Певица в наряде украинского дизайнера украсила обложку своей пластинки.

Кайли Миноуг на обложке своего нового альбома Tension предстала в эффектном черном платье FROLOV Couture SS'23, украшенном кристаллами в виде звезды. Платье получило название "Заря".

По словам дизайнера Ивана Фролова, наряд посвящен исследованию украинской сексуальности. Платье вышитое вручную в авторской технике с использованием кристаллов Swarovski.

Свой аутфит певица дополнила черной кожанкой, укладкой с локонами и нежным макияжем.

Напомним, FROLOV в рамках недели моды в Лондоне представил свою новую коллекцию. Показ открыла Лотти Мосс.

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