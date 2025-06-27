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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
621
Время на прочтение
1 мин

Красивая и стильная: Хайди Клум продемонстрировала два лука в Лос-Анджелесе

На интервью она пришла, чтобы рассказать о реалити-шоу «Проект подиум». Хайди была ведущей этого проекта на протяжении 16 сезонов и после перерыва опять возвращается к этой работе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

Пока такие знаменитости как Ким Кардашьян и Виттория Черетти проводят время в Венеции, отмечая свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес, то Хайди Клум не оказалось среди списка приглашенных. Модель проводит время в Лос-Анджелесе и попала под прицел папарацци дважды.

Хайди сходила на интервью на шоу Jimmy Kimmel Live. Вначале известную немецкую модель заметили, когда она направлялась на программу и она была одета в костюм кремового оттенка, который включал жилет с завязками на запах, а также широкие брюки. Образ она дополнила туфлями со змеиной кожи, очками-авиаторами и любимой сумкой от Birkin.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Во второй раз ее заметили уже после программы. Хайди вышла со студии в черном мини-платье от бренда Magda Butrym, которое украшал большой розовый цветок из ткани. Образ модель дополнила очками, черными колготками и туфлями на каблуках.

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Недавно в этих же очках модель снималась в рекламе бренда Calzedonia, поэтому не только позировала для съемочной команды, но и попала под прицел папарацци. Команда костюмеров подобрала для Хайди сногсшибательный наряд, который включал брюки и куртку из светло-голубого денима. Но главный акцент в образ был на ее купальнике — модель носила также бюстье нежно-голубого цвета с тонкими бретельками и складками.

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
621
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