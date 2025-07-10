Красивая и стильная пара: сын Шварценеггера посетил модный показ с невестой

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © Getty Images

Реклама

31-летний Патрик Шварценеггер — один из детей Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер вместе с возлюбленной моделью Эбби Чемпион посетил Неделю моды. Актер и модель появились на показе Модного дома Balenciaga, который состоялся в Париже и стал прощальным шоу для уже бывшего креативного директора бренда Демны Гвасалии, который перешел работать в Gucci.

Пара была одета во все черное — они любят носить наряды в одном стиле. В этот раз Эбби была в широких джинсах и кожаной куртке с название бренда на груди, а также дополнила образ солнцезащитными очками и остроносыми туфлями. А вот Патрик отдал предпочтение брюкам, поло, кожаному плащу.

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © Getty Images

Ранее пара также посетила Лондон, где обнявшись позировали фотографам перед премьерой фильма «F1 Фильм», в котором главную роль сыграл Брэд Питт. Патрик появился на мероприятии в наряде от Tommy Hilfiger, который включал темно-синий жакет, белые брюки рубашку. Яркой деталью лука был красно-белый платок в нагрудном кармане, который, сочетался по стилю с нарядом его невесты Эбби, которая пришла в красном костюме с «жатой» ткани и белой рубашке с таким же эффектом. Образ Эбби дополнили белые туфли, несколько золотых украшений и прическа высокий хвост.

Реклама

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / © Associated Press