Красивая и женственная: рассматриваем новые образы актрисы Сидни Суини в Нью-Йорке

Сидни Суини / © Getty Images

Когда Сидни выходила из отеля, ее заметили в образе в бежевых оттенках. Актриса надела теплое и стильное пальто от Ermanno Scervino с меховой отделкой на воротнике. Также в луке были сапоги молочного оттенка, в руке она несла уже культовую сумку от Miu Miu, а на глаза надела очки в коричневой оправе от Prada.

Сидни Суини / © Getty Images

Потом Суини заметили в районе Сохо, где она продемонстрировала очень яркий образ красного цвета. Она была одета в костюм от Patou из коллекции осень-зима 2025, который включал жакет и мини-юбку. Аксессуары были соответствующими — красная сумка и сапоги от бренда Magda Butrym.

Сидни Суини / © Getty Images

Также в оттенке красного Суини очаровала публику на шоу Джимми Фэллона. Она пришла на интервью в сатиновом платье от Alex Perry с подплечниками и складками на бедрах. Платье актриса носила с туфлями от Paris Texas.

Сидни Суини / © Getty Images

Черное же мини-платье актриса дополнила широким поясом, а также аксессуарами от известных брендов: сумкой и обувью от Jimmy Choo и очками от Prada. Волосы актрисы выглядели совсем иначе в тот день, вероятно она либо надела парик, либо дополнила прическу накладными прядями.

Сидни Суини / © Getty Images

А в сочетании винных оттенков актрису заметили 3 декабря, когда она выходила из машины. Сидни была одета в брюки и свитер, которые дополнила пальто похожего цвета и аксессуарами.

Сидни Суини / © Getty Images

Напомним, что также в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Служанка», на которую звезда пришла в потрясающем гламурном платье от бренда Miu Miu с декольте и стразами.