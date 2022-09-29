Красивая Настя Каменских похвасталась патриотической футболкой

Настя Каменских опубликовала в Instagram короткое видео, которым хочет подбодрить подписчиков в это нелегкое для нас время.

На видео певица предстала в белой футболке с вышитой на ней красной надписью с бахромой – Ukraine. Настя сначала закрывает его руками, а затем демонстрирует под мелодию "I made in Ukraine".

Свой аутфит она дополнила фирменными объемными кудрями и AR-эффектом с сине-желтыми флагами на щеках.

"Я украинка и это моя суперсила", – подписала ролик Каменских.

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