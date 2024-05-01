Красивая Николь Кидман в элегантном наряде с прозрачным верхом блеснула кружевным бюстгальтером

56-летняя актриса в черном наряде от Versace пришла на ивент.

Николь Кидман посетила официальное мероприятие Official Emmy FYC "Expats", которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Актриса появилась там в элегантном образе total black от бренда Versace. На ней были прямые брюки и блузка с прозрачным верхом, сквозь который был виден кружевной бюстгальтер. Снизу наряд имитировал жакет, имел золотые пуговицы, белый воротник и манжеты.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Кидман собрала волосы в низкий пучок, выпустив спереди пряди, сделала макияж в натуральных оттенках и французский маникюр.

Напомним, Николь Кидман впервые вышла на красную дорожку с дочерьми.

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