Шоу-бизнес
343
1 мин

Красивая пара: 67-летняя Мишель Пфайффер пришла на светское мероприятие с мужем

Пара в браке уже 33 года и имеет двоих детей — приемную дочь и родного сына.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер сыграла в новом проекте — сериале «Мадисон» и посетила его презентацию в Нью-Йорке. Актриса надела интересный ансамбль из кожи, который был подобран в золотисто-коричневой гамме.

Мишель сочетала куртку с поясом и расклешенную юбку миди, а также остроносые туфли с открытой пяткой. Роскошности образу актрисы добавляли крупные золотые украшения — серьги и браслеты-манжеты.

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер / © Associated Press

На презентацию Пфайффер пришла со своим мужем телевизионным сценаристом и продюсером Дэвидом Э. Келли, с которым в браке с 1993 года. Парап позировала на мероприятии держась за руки.

Мишель Пфайффер с мужем / © Associated Press

Мишель Пфайффер с мужем / © Associated Press

Ранее презентация сериала состоялась в Лондоне и Мишель Пфайффер пришла на нее в черном платье с жемчугом от бренда Oscar de la Renta из коллекции Resort 2026.

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер / © Associated Press

343
