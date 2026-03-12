Красивая пара: 67-летняя Мишель Пфайффер пришла на светское мероприятие с мужем

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер сыграла в новом проекте — сериале «Мадисон» и посетила его презентацию в Нью-Йорке. Актриса надела интересный ансамбль из кожи, который был подобран в золотисто-коричневой гамме.

Мишель сочетала куртку с поясом и расклешенную юбку миди, а также остроносые туфли с открытой пяткой. Роскошности образу актрисы добавляли крупные золотые украшения — серьги и браслеты-манжеты.

Мишель Пфайффер / © Associated Press

На презентацию Пфайффер пришла со своим мужем телевизионным сценаристом и продюсером Дэвидом Э. Келли, с которым в браке с 1993 года. Парап позировала на мероприятии держась за руки.

Мишель Пфайффер с мужем / © Associated Press

Ранее презентация сериала состоялась в Лондоне и Мишель Пфайффер пришла на нее в черном платье с жемчугом от бренда Oscar de la Renta из коллекции Resort 2026.