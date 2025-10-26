- Дата публикации
Красивая пара: актер Лиам Хемсворт вышел в свет с невестой
Это было первое публичное появление пары после помолвки.
Актер Лиам Хемсворт, исполнитель главной роли в новом сезоне «Ведьмака», а также бывший муж Майли Сайрус, посетил лондонскую премьеру вместе со своей невестой, австралийской моделью Габриэллой Брукс.
29-летняя девушка выбрала для красной дорожки классическое черное платье с глубоким декольте, обнаженной спиной и халтером. Волосы Габриэллы были собраны в высокую прическу.
35-летний Лиам появился на премьере сериала в классическом костюме, белой рубашке и галстуке. С возлюбленной он позировал обнявшись и на руке девушки также сверкало помолвочное кольцо с бриллиантом.
Об их отношениях впервые стало известно в 2019 году, но о помолвке пара объявила только в сентябре 2025 года — Габриэлла поделилась новостью об их предстоящей свадьбе в своих социальных сетях. О романе Хемсворта и Брукса мало что известно. Они редко появляются вместе и обычно избегают обсуждения личной жизни с прессой.
Напомним, что также свою девушку публике недавно показал актер Ченнинг Татум и его возлюбленная тоже австралийская модель. Пара посетила Лондонский кинофестиваль, но на красную дорожку для фото они не вышли вместе.