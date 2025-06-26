- Дата публикации
Красивая пара: Амаль и Джордж Клуни блистали перед фотографами на красной дорожке
Джордж и Амаль Клуни посетили вместе церемонию вручения премии The King’s Trust и TKMaxx & Homesense Awards, которая прошла в Королевском фестивальном зале в Лондоне.
Муж и жена выглядели потрясающе, а также просто сияли на красной дорожке. 64-летний Джордж был одет в темно-синий костюм и белую рубашку, которую носил без галстука. Также актер дополнил образ солнцезащитными очками, черными туфлями и часами на запястье.
Амаль же носила лаконичное белое платье с разрезами на юбке, акцентом в котором была большая треугольная деталь на декольте. Образ правозащитница дополнила серебристым клатчем и туфлями, а также уложила свои роскошные волосы в любимую объемную прическу. На лице у Амаль был красивые вечерний макияж, а также она надела очень популярное украшение — браслет «гвоздь» от Cartier.
Этот выход на красную дорожку знаменитых супругов случился после того как они посетили прием короля Чарльза III в Букингемском дворце в Лондоне. Мероприятие они посетили в честь победителей премии King’s Trust Awards 2025.