Красивая пара: Амаль и Джордж Клуни блистали перед фотографами на красной дорожке

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Getty Images

Муж и жена выглядели потрясающе, а также просто сияли на красной дорожке. 64-летний Джордж был одет в темно-синий костюм и белую рубашку, которую носил без галстука. Также актер дополнил образ солнцезащитными очками, черными туфлями и часами на запястье.

Амаль же носила лаконичное белое платье с разрезами на юбке, акцентом в котором была большая треугольная деталь на декольте. Образ правозащитница дополнила серебристым клатчем и туфлями, а также уложила свои роскошные волосы в любимую объемную прическу. На лице у Амаль был красивые вечерний макияж, а также она надела очень популярное украшение — браслет «гвоздь» от Cartier.

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Этот выход на красную дорожку знаменитых супругов случился после того как они посетили прием короля Чарльза III в Букингемском дворце в Лондоне. Мероприятие они посетили в честь победителей премии King’s Trust Awards 2025.

Клуни и король Чарльз / © Associated Press

Клуни и король Чарльз / © Associated Press

Клуни и король Чарльз / © Associated Press