Красивая пара: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показали чувства на публике

Они поженились в Лас-Вегасе в 2022 году на тайной церемонии без шика и голливудского пафоса.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес - одна из самых красивых пар современного шоу-бизнеса, тем более, что за их отношениями стоит необычная и длинная история любви, длиною почти в 20 лет.
Теперь, когда они уже официально муж и жена, практически на все важные мероприятия ходят вместе, поддерживая друг друга. Также пара всегда позирует на фотоколле обнявшись, держатся за руки и даже проявляют публично чувства.
На мероприятии Elle под названием Women in Hollywood ("Женщины в Голливуде") Бен и Дженнифер тоже не удержались от нежностей.
В тот вечер на Лопес было почти голое провокационное платье от от бренда Grace Ling, а на Бене - черный велюровый костюм, который он сочетал с белой рубашкой и черным галстуком.
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